Atheneum Boom stelt Italiëreizen uit na aangepast reisadvies: "Zo kunnen we de betaalde kosten recupereren"

Nieuwe data prikken voor de reizen is niet vanzelfsprekend. "We gaan heel creatief en flexibel onze schoolorganisatie aanpassen. We vinden het heel belangrijk om onze leerlingen een laatstejaarsreis aan te bieden."

Vooralsnog zijn er financieel geen gevolgen door het uitstel van de reizen. "Als we de reizen uitstellen, kunnen we al de betaalde kosten recupereren. De reizen waren volledig betaald. We gaan ervan uit dat dat in orde gaat komen met onze reisorganisatie. We hebben alle vertrouwen in onze goede relatie met de reisorganisatie."

De ouders en leerlingen zijn intussen op de hoogte gebracht. "De leerlingen vinden het natuurlijk spijtig dat ze niet op reis kunnen gaan. Maar ze hopen toch nog een fijne eindejaarsreis te beleven later. Het was niet voorzien dat die leerlingen maandag naar school komen. Maar we gaan dit weekend de koppen bij elkaar steken om dat op te vangen en ik heb er alle vertrouwen in dat dat ook gaat lukken", besluit Marjan Chaubet.

Beluister het gesprek met Marjan Chaubet van het Atheneum van Boom uit "De wereld vandaag"