Woede omdat auto standbeeld op Paaseiland vernielt: "Dit is een aanval op onze cultuur"

Paaseiland is een Polynesisch eiland in de Stille Oceaan. Het is een van de meest afgelegen eilanden ter wereld en ligt op ongeveer 3.700 kilometer voor de Chileense kust. Staatkundig is het ook een onderdeel van Chili. Het is vooral bekend om de ongeveer 1.000 metershoge standbeelden, moai. Zij werden tussen de 12e en de 15e eeuw uitgehouwen door de Rapa Nui, de oorspronkelijke inwoners van Paaseiland.

De moai zijn in een soort kring om het eiland geplaatst, op ceremoniële platforms, met hun gezicht naar het binnenland gericht. Voor de Rapa Nui zijn de standbeelden figuren van spirituele devotie, die de geest van een belangrijke voorouder in zich dragen. Ze geloven dat elk beeld de incarnatie van een overleden familielid is. De woede bij de inwoners van Paaseiland is dan ook groot.