Vandalen rijden parkeermeters in Brussel omver, stad neemt maatregelen

Sinds begin dit jaar rijden vandalen met opzet tegen de parkeermeters. Dat schrijft BRUZZ en wordt bevestigd door het kabinet van schepen voor Mobiliteit Bart Dhondt (Groen). Een tiental parkeerautomaten raakte op die manier beschadigd. De stad liet de meters verwijderen om ze te herstellen.

"Binnen een paar weken worden de meters teruggezet. Om te voorkomen dat de parkeermeters in de toekomst opnieuw vernield worden, gaan we er betonblokken rond zetten", vertelt Els Wauters van het kabinet van de schepen voor Mobiliteit. Intussen kunnen auto's nog steeds langs de Poincarrélaan parkeren, maar je moet dan wel je blauwe schijf leggen. "Het is niet de bedoeling dat mensen daar nu plots gratis kunnen parkeren."