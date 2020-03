Batterij elektrische fiets ontploft in Borgerhout

Omstreeks half drie vannacht ontplofte de batterij van een elektrische fiets in een appartementsgebouw in de Vandenpeereboomstraat in Borgerhout. Daardoor ontstond er een brand die de brandweer snel onder controle had. De fiets liep brandschade op en de muren van de hal zijn zwartgeblakerd. Volgens de politie was de grond bezaaid met stukken van de ontplofte batterij.