De ongezonde Amerikaanse donut rukt op in België: "Een bedreiging voor onze koffiekoekencultuur"

Donuts zijn de ronde zoete broodjes met een gat in het midden. Ze worden gefrituurd en bekleed met gekleurd suikerglazuur. Het woord donut is afgeleid van “doughnut”, in het Nederlands “deegklont”. Het gebakje zou al teruggaan tot de negentiende eeuw maar brak pas echt door in het naoorlogse Amerika. De donut verovert sinds een tiental jaar ook Europa. Supermarkten hebben intussen donuts in de aanbieding. En ook bakkers moeten volgen. Al is dat niet met volle goesting.

“Noodgedwongen, we kunnen niet anders”, zegt bakker Bart Schelstraete in “De wereld vandaag” op Radio 1. Schelstraete is bakker bij “Brood en banket Sint-Anna” in Zottegem. Drie jaar geleden is hij gezwicht voor de donut in zijn assortiment. “Er is een groot kwaliteitsverschil tussen een goed gemaakte koffiekoek en een donut. Een donut is vetstof, bloem, gist en suiker. Het is niet spectaculair, het is niet moeilijk om te maken en je hebt geen kwaliteitsingrediënten nodig. Het is een bedreiging voor onze uitstekende koffiekoekentraditie. Maar ik blijf positief. Want wat kan er beter zijn dan een lekkere koffiekoek.”