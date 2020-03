Bedrijf in Kruibeke ontwikkelt eigen mondkapje in 10 dagen tijd: "Er staan veel klanten te springen"

Agnes Bauwelinck begon al in 1984 met het ontwikkelen van haarnetjes. "Ik deed dat toen helemaal alleen!" zegt ze trots. Ondertussen produceert haar bedrijf Haircap meerdere soorten hygiënische hoofddeksels, voor verschillende bedrijven in de voedingsindustrie en voor farmaceutische bedrijven.

"Van zodra we hoorden dat er een tekort is aan mondmaskers, zijn we op de kar gesprongen", vertelt Bauwelinck. "Mondmaskers maken is volledig anders dan haarnetjes maken. Je kan dat eigenlijk niet vergelijken. Toch is het mij gelukt om ze in 10 dagen tijd te ontwikkelen. Het ontwerpen van de designs duurde zo'n 3 dagen, daarna moesten we nog wachten op de juiste materialen en dan kon de productie in gang schieten."

