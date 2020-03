Buitenlandse Zaken raadt schoolreizen naar Italië en getroffen Franse gebieden af

De Italiaanse maatregel over schoolreizen wordt in het bijgewerkte advies van Buitenlandse Zaken nu expliciet uitgelicht. "Het wordt aangeraden om, in navolging van de beslissing van de Italiaanse autoriteiten waarbij schoolreizen in Italië worden afgeraden, Belgische schoolreizen naar Italië uit te stellen tot nader order", klinkt het.

De onderwijsministers van de gemeenschappen volgen de oproep.

Eerder op de dag had viroloog Marc Van Ranst nog gezegd dat een strenger reisadvies raadzaam zou zijn. Zo'n advies werd in andere landen al eerder genomen, omdat de meeste positieve coronagevallen uit Noord-Italië komen. Nederland bijvoorbeeld raadt alle niet-noodzakelijke reizen naar de regio's in Noord-Italië af.