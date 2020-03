Frankrijk sluit crèches en scholen in 2 departementen door coronavirus, wereldwijd meer dan 100.000 mensen besmet

De Europese ministers van Volksgezondheid hebben overleg gepleegd over de aanpak van de verspreiding van het coronavirus. De ministers hebben de rangen gesloten. Er komt ook meer geld voor het onderzoek naar de ontwikkeling van een vaccin. Het budget daarvoor wordt opgetrokken van 10 miljoen euro tot 47 miljoen euro.

"De laatste dagen bereikte ons het bericht dat men in een paar lidstaten een opeising van alle materiaal had gedaan. Nu blijkt dat dat is om export en de rare handel die zich voordoet in te perken. Het is goed dat nu gezegd is dat de solidariteit tussen de lidstaten blijft", meldt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

"Ik heb solidariteit gevoeld van de andere landen en dat doet me plezier. De solidariteit moet ook concreet zijn. De solidariteit die we nodig hebben is concreet werk maken van de problemen die op tafel liggen. Woorden zijn niet genoeg. We hebben feiten nodig. En het moet snel gaan. Daarom hebben we een grotere coördinatie gevraagd en meer snelheid", zei Roberto Speranza, de Italiaanse minister van Volksgezondheid, na afloop.