Dak van loods in Arendonk stort in: oorzaak nog niet duidelijk

De brandweer van de zone Taxandria werd vanmorgen rond half zes opgeroepen voor een explosie in een bedrijf aan Schotelven. Toen ze ter plaatse kwamen, bleek dat er geen explosie was geweest, maar het dak van één van de loodsen was wel ingestort.

"Er is erg veel schade", zegt Jan Druyts van de brandweer. "Het dak is naar beneden gekomen en drie muren zijn naar binnen gevallen. We hebben meteen alle gasflessen weggehaald en zo veel mogelijk van de inboedel proberen te redden."

In het aanpalend gebouw staan paarden, maar na een controle van de brandweer bleek dat er daar geen gevaar was.

De oorzaak van de instorting wordt onderzocht. Mogelijk heeft het iets te maken met wateroverlast op het dak na de hevige regen.