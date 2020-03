De 5 beste uit de retrospectieve Maggie Smith in Cinematek

Ze is, op haar 85e, populairder dan ooit: de Britse topactrice Maggie Smith. Dat komt natuurlijk door haar aandeel in de “Harry Potter”-films en haar hilarische rol als ontembare Dowager Countess in “Downton Abbey”, bij ons te zien op Eén. Maar in de 7(!) decennia dat Dame Maggie actief was (en is), heeft ze nog veel meer onvergetelijke rollen gespeeld. Nog tot 17 mei worden haar belangrijkste films in de Brusselse Cinematek vertoond op groot scherm. Onze filmreporter Ward Verrijcken kiest de 5 grootste cinematografische wapenfeiten van Maggie Smith.