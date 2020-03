Ook leerlingen van scholen in Alken en Kuringen besmet met coronavirus 

Ook in Riemst is er een coronabesmetting. Dat heeft het gemeentebestuur bekendgemaakt. De besmette persoon is thuis in quarantaine geplaatst. Alle personen die met hem of haar in contact zijn gekomen, zijn op de hoogte gebracht.



Vanmiddag zijn 59 nieuwe corona-besmettingen bekendgemaakt. Het officiële totaal staat nu op 109. Zo goed als alle patiënten hebben milde symptomen.