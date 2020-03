Britse rechtbank bevestigt: emir van Dubai liet dochters ontvoeren en bedreigde echtgenote met de dood

In 2002 probeerde haar zus Latifa, toen 17, uit Dubai te vluchten uit angst voor haar vader. Die poging mislukte echter en de jonge vrouw werd voor meer dan drie jaar vastgezet. In 2018 ondernam Latifa een nieuwe poging. Ze nam een schip richting India, om zo Amerika te bereiken. Op 80 kilometer van de kust werd het schip overvallen door gewapende mannen. Latifa werd met geweld meegenomen naar Dubai, waar ze onder huisarrest zit. Ze is amper nog in het openbaar verschenen.

Vóór haar tweede ontsnappingspoging in 2018 had Latifa, nu 34, nog een 40 minuten durende video opgenomen waarin ze vertelde over de manier waarop zij en haar familie in Dubai behandeld worden. Ze getuigde over het absoluut gebrek aan vrijheid en over ernstige fysieke mishandeling, die dicht bij marteling aanleunt. De beelden verschenen online nadat Latifa opnieuw naar Dubai ontvoerd was. "Als jullie deze beelden zien, is er iets misgegaan. Ofwel ben ik vermoord, ofwel zit ik in een heel slechte situatie." De rechtbank oordeelde dat beschuldigingen van Latifa in de video geloofwaardig zijn.