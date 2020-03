Erpe-Mere vraagt personeel laptop mee naar huis te nemen uit voorzorg voor corona

Het gemeentebestuur van Erpe-Mere heeft aan een aantal personeelsleden van de gemeente en het OCMW de opdracht gegeven om hun laptop mee naar huis te nemen. "Normaal laten ze die op de dienst liggen, maar door corona hebben we nu gevraagd om de laptop mee naar huis te nemen", legt burgemeester Hugo De Waele uit. "Mochten ze plotseling in quarantaine geplaatst worden, dan kunnen ze van thuis uit werken."

Het is de bedoeling om de werking van de gemeente niet in het gedrang te brengen. "Vooral de strategische diensten, zoals bevolking, ruimtelijke ordening en openbare werken willen we kunnen blijven garanderen", gaat de burgemeester verder. "Het gaat dan vooral om de diensthoofden. Mochten zij plotseling voor 14 dagen in quarantaine moeten, dan is dat moeilijk op te vangen. Als ze hun laptop hebben, kunnen de zaken blijven draaien."