Europa ligt in de knoop met de vluchtelingen, met Turkije en vooral met zichzelf

De situatie aan de grens tussen Turkije en de Europese Unie is schrijnend. Duizenden mensen zitten er vast en hopen in de Unie te raken. Een groot deel is op de vlucht voor oorlog en geweld, en komt voor asiel in aanmerking. Anderen komen uit de Palestijnse gebieden, uit Afrika of uit Afghanistan. Allemaal zitten ze diep in de ellende.

De Europese Unie krijgt het verwijt dat ze weinig onderneemt. Er wordt gepalaverd, dat wel. De ene crisisvergadering volgt op de andere. Er is overleg en er worden verklaringen afgelegd. De Unie is boos op Turkije. Ze is ook verontwaardigd en ze vindt het een schande. Ze is bezorgd, verontrust, getroffen en als er mensen doodgaan ook verdrietig. Maar hoe zit het met de Europese daden? Wanneer komt er actie? En wat houdt die actie dan in?