Stomende verhalen uit de hammam: van eeuwenoude badrituelen tot de wellness van nu 

Eucalyptusgeur, rozemarijnzalf, body scrub... sommige elementen van de traditionele hammam hebben al vlot de weg gevonden naar de rest van de wereld. De expo "Hammam: steaming stories" legt in geuren en kleuren uit wat het verband is tussen de hedendaagse wellness en de eeuwenoude Marokkaanse badcultuur. De gratis tentoonstelling loopt nog tot het einde van de maand in het Huis van Culturen in Molenbeek. Er zijn ook (betalende) workshops om zelf de hammam te ontdekken.