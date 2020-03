Hevige regenval zorgt voor problemen in Oost-Vlaanderen: veerpont van Langerbrugge staat te hoog en boten in Deinze dreigden te kantelen

Het waterniveau van de rivier de Leie en het kanaal Gent-Terneuzen staat heel hoog door de hevige regenval van de voorbije dagen. Dat zorgt voor problemen op meerdere plaatsen in Oost-Vlaanderen. Zo kwamen vanmorgen een paar boten in de problemen in Deinze en de veerpont van Langerbrugge staat te hoog.