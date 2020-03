Hoe komt het dat Belgen toch besmet met coronavirus terugkomen uit "veilige" skigebieden in Italië? 

Pierre Van Damme, epidemioloog aan de Universiteit Antwerpen, kan zich wel inbeelden hoe onze landgenoten in de skioorden besmet zijn geraakt. "Mensen zitten daar met 16 dicht opeengepakt in een gondel. Als daar iemand tussen zit die het coronavirus heeft en die persoon niest, dan zijn er meteen meerdere mensen besmet. Hetzelfde hebben we een paar jaar geleden zien gebeuren in skioorden in Frankrijk. Daar zijn toen Belgen besmet geraakt met mazelen."