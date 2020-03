Hoe langer de regeringsvorming duurt, hoe meer we zullen leren over de Belgische politiek

Onze institutionele spelregels deugen niet. Nog los van het communautaire. Zelfs de vraag hoe nieuwe verkiezingen kunnen worden georganiseerd blijkt niet eenduidig te beantwoorden. Grondwetspecialiste Patricia Popelier trok hier een paar weken geleden in twijfel dat de Kamer en de regering eenvoudig kunnen overgaan tot nieuwe verkiezingen. Zo een ontbinding van de Kamer na het ontslag van de regering (Art.46, 3e lid GW) is volgens haar slechts één keer mogelijk, en dat gebeurde vorig jaar al. Volgens haar collega Christian Behrendt (in Le Soir van 4 februari) zou dat wel kunnen. Vermoedelijk is dit discussiepunt louter theoretisch, aangezien men allicht via een verklaring tot herziening van de Grondwet de Kamer zal ontbinden, en dat kan altijd. Maar wat als de regering geen akkoord bereikt over de inhoud van de herzieningsverklaring?

De ontbinding van het parlement is zo een fundamentele aangelegenheid in een democratie dat er over de mogelijke procedures daartoe geen zweem van twijfel zou mogen bestaan. De lijst van onduidelijke spelregels begint wel erg lang te worden. Dat bleek ook al ten tijde van de Marrakech-crisis. Wanneer moet een regering het vertrouwen vragen aan het parlement? Wat moeten de ministers in consensus beslissen? Wat zijn precies de bevoegdheden van een regering in lopende zaken? De regels daarover zouden glashelder moeten zijn. In werkelijkheid blijken het stuk voor stuk twistpunten onder constitutionalisten.