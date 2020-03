Hof van beroep verwerpt vraag tot terugkeer van twee Belgische IS-moeders

"De volgende stap zal zijn om in Cassatie te gaan, als we alle middelen op Belgisch niveau willen uitputten", zegt Cohen nog. Later kan men zich nog wenden tot internationale instellingen.

Een andere vrouw die werd vastgehouden in Al-Roj, en wier vraag ook in ons land was verworpen, en die ook verdedigd werd door Nicolas Cohen, diende een aanvraag in bij het Comité van de Verenigde Naties tegen foltering.

Laatstgenoemde beval België vandaag een reeks maatregelen te nemen om de terugkeer van de jonge vrouw mogelijk te maken, zodat zij beschermd wordt in afwachting van een beslissing over de grond van de zaak.