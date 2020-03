Huisartsenkring vraagt mondmaskers aan bouwbedrijven en particulieren

De voorbije dagen probeerden ook heel wat burgers aan mondmaskers te geraken. "Mensen zijn ongerust, dat begrijp ik", gaat Smeets verder. "Maar als burger heeft het niet veel zin om met een mondmasker rond te lopen. Voor dokters is het wel belangrijk om die te hebben. Want als we ons niet kunnen beschermen, lopen we het risico om zelf ziek te worden en dan kunnen we geen besmette mensen meer verzorgen."

Wie mondmaskers wil schenken, kan die dit weekend binnenbrengen bij de huisartsenwachtpost aan de Jaarbeurslaan in Genk.