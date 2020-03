Primeur in Vlaanderen: in Zutendaal kunnen imkers met nieuwe machine eigen bijenwas hergebruiken

De nieuwe machine in de Lieteberg in Zutendaal kan ook op kleine schaal nieuwe waswafels persen. Dat zijn dunne vellen was met zeshoekige vormpjes waar de bijen hun raten op kunnen bouwen. “Het is belangrijk dat imkers hun eigen was daarvoor kunnen gebruiken”, zegt Wim Tollenaers van de Lieteberg. “Daardoor is hij zeker van een goede kwaliteit en sluipen er geen ziektes in zijn bijenkasten.” De volautomatische machine in de Lieteberg is uniek in Vlaanderen omdat hier op kleine schaal waswafels gemaakt kunnen worden.