Invloedrijke Amerikaanse jazzpianist McCoy Tyner (81) overleden

De jazzwereld rouwt om het overlijden van pianist McCoy Tyner. De muzikant is op 81-jarige leeftijd overleden in New York. Tyner werd in 1938 geboren in Philadelphia. Op zijn dertiende begon hij met pianospelen.

McCoy Tyner was muzikant en componist. Het bekendst is hij van zijn optredens met het John Coltraine Quartet. Hij heeft ook veel optredens afgewerkt als soloartiest. Hij stond ook enkele keren op het podium van Jazz Middelheim in Antwerpen.

Tijdens zijn carrière won hij verschillende muziekprijzen, waaronder verschillende Grammy Awards.