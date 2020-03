Filmposter van uitgestelde James Bond-film wordt collectorsitem door coronavirus

Hendrikx is al langer gefascineerd door de films en het personage van James Bond: "James Bond bevat eigenlijk alles wat een goede detective- of spionagefilm moet hebben. De spanning, de actie, een mooie auto en een mooie vrouw, de locatie, de slechterik... dat is de cocktail die de figuur van Bond maakt."

Hendrikx heeft ook al enkele James Bond-acteurs ontmoet. "Maar Daniel Craig (de huidige James Bond) en Pierce Brosnan (de vorige James Bond) staan nog op mijn verlanglijstje."

Maar van die laatste heeft hij intussen toch al een uniek stuk in zijn collectie. "Een gesigneerde nummerplaat van de BMW 750 die in een van de films gebruikt wordt", vertelt Hendrikx. Eigenlijk was die voor het zoontje van de stuntman van Pierce Brosnan, maar toen dat zoontje ouder werd, was hij niet meer zo geïnteresseerd. Via via is dat stuk dan bij mij terechtgekomen."

(lees verder onder de foto)