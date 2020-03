Geen wedstrijden voor Jens Keukeleire door coronavirus: "Ik blijf trainen in mijn eigen slaapkamer"

In afwachting van zijn eerstvolgende wedstrijd op 25 maart, traint Jens Keukeleire in eigen streek in Brugge. In zijn slaapkamer heeft hij ook een speciale tent om een hoogtestage te simuleren: "Het is een gewoon tentje dat verbonden is met een soort aircobak. Die zorgt voor zuurstofarme lucht in die tent. Doordat er minder zuurstof in die tent hangt, maak ik meer rode bloedcellen aan en dat is interessant tijdens duursporten", zegt Keukeleire nog aan Radio 2 West-Vlaanderen.



De vrouw van Jens Keukeleire sliep vroeger ook in die tent: "De eerste weken werd ze er behoorlijk moe van want dat vraagt veel van het lichaam. Mijn sportlichaam past zich sneller aan, maar in haar geval was dat niet zo, dat vond ze dus niet zo tof. Nu heb ik er wel iets op gevonden met een soort kubus die over me past tot aan mijn middel. Zij slaapt dan gewoon naast mij, zonder onder een tent te liggen. Lepeltje-lepeltje zit er niet in, maar we slapen wel naast elkaar onder hetzelfde deken."