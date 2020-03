"June Foster": pleegouders en -kinderen kijken naar musical over... een pleeggezin

"June Foster" is een musical waarin twee broers en een zus in een pleeggezin geplaatst worden, een originele manier om pleegzorg en alle uitdagingen errond in de aandacht te brengen. Dit weekend gaat de voorstelling in première in Mechelen, maar vanavond was de zaal voorbehouden voor pleegouders en -kinderen. Het werd voor velen van hen een bijzondere ervaring. Bekijk hierboven het verslag van onze reporter Gitte Van Hoyweghen.