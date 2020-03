Koninklijke opdrachthouders Dewael en Laruelle willen praten over brede inhoudelijke nota

De voorzitters van de Kamer en de Senaat werden twee weken geleden door de koning aangesteld. Ze volgden informateur Koen Geens (CD&V) op, die zijn opdracht aan de koning teruggaf nadat PS-voorzitter Paul Magnette de deur had dichtgedaan voor een coalitie tussen de PS en de N-VA. Maandag brengen ze verslag uit bij koning Filip.

Dewael en Laruelle moesten in de eerste plaats de rust doen weerkeren, maar ook "contacten leggen voor de vorming van een volwaardige regering". Toch leken ze - volgens geruchten in de Wetstraat - in de eerst plaats in de richting van een noodregering te werken. De huidige minderheidsregering in lopende zaken (CD&V, Open VLD, MR) zou dan uitgebreid worden met socialisten en groenen om de meest dringende uitdagingen aan te pakken - vooral de begroting.

Verschillende CD&V'ers en Open VLD'ers zeiden gisteren echter geen heil te zien in een voorlopige regering. Ook de N-VA noemde het een vreemd idee, aangezien ook een noodregering een meerderheid nodig heeft. Vanuit verschillende partijen kwam ook de vraag om het meer over de inhoud te hebben.

Dewael en Laruelle zouden nu de komende dagen verschillende partijen nog rond te tafel willen brengen om over een kadernota te praten, met als thema's de begroting, sociaal-economische hervormingen, ethische thema's en een agenda voor een staatshervorming.

Dat er nu vooral over inhoud gepraat zal worden, zal alvast SP.A-voorzitter Conner Rousseau verheugen. Hij maakte vandaag op Twitter duidelijk dat het daar dringend tijd voor is.