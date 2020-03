Kogel door de kerk: H.Essers mag logistiek centrum bouwen op voormalige Hörmannsite in Genk

Natuurorganisatie Bos+ zal zich blijven verzetten tegen de plannen. Directeur Bert De Somviele. "We horen dat de deputatie nog geen formele beslissing heeft genomen. Maar laat dit duidelijk zijn: zodra duidelijk is dat ons beroep verworpen is, zullen we de vergunning aanvechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen."

H.Essers zal ter compensatie een nieuw bos moeten aanplanten, maar volgens Bos+ kan je een bos niet zomaar op korte tijd vervangen en heeft een bestaand bos een grote waarde op het vlak van klimaat en ecologie. De natuurorganisatie vindt ook dat H.Essers te snel kiest voor ontbossen. "Zo werd eerder al het waardevolle Ferrarisbos in Wilrijk gekapt. Daarna volgden de plannen om in Genk uit te breiden en nu is er dit nieuwe ontbossingsplan op een andere plek in Genk. En dat terwijl er net in Genk heel wat industriegrond beschikbaar is."