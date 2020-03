Regering grijpt in: bedrijven met coronaproblemen mogen belastingen later betalen

De federale regering heeft een tiental maatregelen goedgekeurd om bedrijven en zelfstandigen te beschermen die economische problemen hebben door het coronavirus. Als ze hun btw-aflossing, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting of vennootschapsbelasting moeilijk kunnen betalen, zullen ze die mogen spreiden in de tijd, of uitstellen, zegt vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). Eerder raakte al bekend dat getroffen bedrijven ook tijdelijke werkloosheid voor hun werknemers kunnen aanvragen.