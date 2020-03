Man uit Merchtem boos omdat lokale partij foto van zijn huis bij bericht over verkrotting gebruikt

De partij Pro Merchtem vraagt een hogere belasting op leegstaande en verkrotte woningen. Via een bericht op de sociale media wou de partij dat standpunt kracht bijzetten maar de daarbij horende foto was op zijn minst gezegd ongelukkig gekozen.

Het huis op de foto is immers nog altijd bewoond. Bewoner Rudy April is boos en zegt dat het huis helemaal niet verkrot is. Een deel is zelfs recent nog gerenoveerd, al geeft hij toe dat er nog werk aan is.

Schepen David De Valck (Lijst 19785) is niet te spreken over de campagne van de oppositie: "Zomaar eigendommen in het openbaar een krot noemen, doe je niet. Daar moet je omzichtig mee omspringen, dat is een taak van de administratie." (lees verder onder de foto)