Jonas (20) uit Poperinge verkoopt duizenden paaseitjes voor mughelikopter die zijn leven redde

Bij het ongeval vorig jaar in april zat Jonas Waroux geklemd in het wrak van zijn bestelwagen. Het was meteen duidelijk dat zijn nek gebroken was. De brandweer kon hem bevrijden en hij werd door de mugheli overgevlogen naar het ziekenhuis in Veurne.

Uit dankbaarheid verkoopt de intussen 20-jarige Waroux nu paaseitjes op verschillende markten in de regio. De opbrengst gaat naar de mugheli, want die heeft extra financiering nodig om in de lucht te blijven. Jonas Waroux: "De mughelikopter heeft mijn leven gered. Mocht ik met een ambulance vervoerd zijn, dan was het voor mij wellicht fataal afgelopen."