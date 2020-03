Naakten in Gent of een nieuwe uitkijktoren op de Kalmthoutse Heide? Dit heeft het weekend voor u in petto

Terwijl de massa stormloopt voor de expo "Van Eyck. Een optische revolutie" in het Museum voor Schone Kunsten van Gent (MSK) opent in het S.M.A.K. een tentoonstelling die duidelijk knipoogt naar Van Eyck.

Wie geen tickets kon bemachtigen voor de expo in het MSK - of geen zin heeft in lange wachtrijen - kan dus aan hetzelfde museumplein ook terecht in het S.M.A.K. voor deze eerste overzichtstentoonstelling van Martin.