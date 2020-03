Opmerkelijk: lente is in aantocht, maar toch breidt Kortrijk haar nachtopvang uit

Ondanks de lente die er aan komt, breidt de stad haar nachtopvang voor daklozen uit van 20 naar 24 plaatsen per dag, het hele jaar door. Schepen van Sociale Vooruitgang Philippe de Coene: "Er zijn op dat vlak geen seizoenen meer. Zes jaar geleden hadden wij een capaciteit van 900 plaatsen per jaar. Vandaag gaan we naar een jaarcapaciteit van 7200. De toestroom van mensen heeft minder en minder te maken met het weer zelf. Naast alleenstaande mannen en vrouwen, komen er bijvoorbeeld ook vaker mama's met kinderen of hele gezinnen bij ons aankloppen."