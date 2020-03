Nieuw winkelcentrum Quartier Bleu in Hasselt  bijna klaar: Handelaars in centrum tussen hoop en vrees

De frustratie is voelbaar als het over de huurprijzen gaat. Want naar verluidt krijgen de winkels in het nieuwe Quartier Bleu voor het eerste anderhalve jaar huur extreme gunsttarieven. “Het is logisch dat er winkels naar de kanaalkom gaan. Als ze daar een tijdje gratis of bijna gratis kunnen huren. Of ze daar nadien gaan blijven, weet ik nog zo niet,” zegt Luc Bertels van muziekwinkel Gigaswing. Luc Meyers, zaakvoerder van Fotokado in de Maastrichterstraat, heeft er na 49 jaar de brui aan gegeven. “Ik heb beslist te stoppen. Dat komt door de huurprijzen die altijd maar hoger worden. Zelfs nadat de straat voor mijn deur een jaar lang was opgebroken, durfde de eigenaar zijn huurprijs te verhogen. Terwijl grotere winkels in de straat intussen wegtrekken.”