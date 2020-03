Nieuwe corona-besmettingen in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver

Twee studenten aan de Thomas More Hogeschool in Mechelen hebben positief getest op het coronavirus. Ze raakten besmet door een familielid en zijn zelf niet in het buitenland geweest. Eén van de studenten heeft deze week nog les gevolgd. Ze zitten nu thuis in quarantaine.

Op de campus van de Thomas More Hogeschool hangen affiches op over goede hygiëne en er is een speciale website waar vragen over corona worden beantwoord. De lessen op de campussen gaan gewoon door.