Paus aanvaardt het ontslag van Franse kardinaal Barbarin, nu hij vrijgesproken is van toedekken seksueel misbruik

Paus Franciscus heeft het ontslag van aartsbisschop Philippe Barbarin (69) aanvaard. Barbarin diende vorig jaar al zijn ontslag in, nadat hij in de rechtbank veroordeeld werd voor het toedekken van seksueel misbruik binnen zijn bisdom. Toen weigerde de paus het ontslag. Eind januari werd Barbarin in beroep wel vrijgesproken. Hij was de aartsbisschop van Lyon.