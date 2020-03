Traiteurzaken nemen bijkomende maatregelen tegen coronavirus: "Voortaan koude maaltijden in plastic borden"

Daarom schuift de traiteur zijn porseleinen, warme borden aan de kant. "We schakelen over op plastic borden en gerecycleerd wegwerpmateriaal. Het eten zal voortaan ook koud geleverd worden. Dus de mensen zullen thuis zelf hun maaltijd moeten opwarmen." Klanten die extra zorg nodig hebben, zullen wel nog warme maaltijden krijgen. "Voor hen gaan we een apart circuit organiseren: een aparte ronde, om zo alle kansen op mogelijke besmetting te voorkomen."