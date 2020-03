Oost-Vlaamse horeca merkt weinig van het coronavirus: "In Gent werden maar 22 hotelboekingen geannuleerd"

De effecten van het coronavirus op de Oost-Vlaamse horeca zijn weinig merkbaar. Volgens Tim Joiris van Horeca Oost-Vlaanden zijn er in steden zoals Aalst, Sint-Niklaas of Lokeren nauwelijks afzeggingen in hotels of restaurants. Ook in Gent is het effect te verwaarlozen. "Bij de studenten is dat bijvoorbeeld heel duidelijk: ze praten wel over het coronavirus, maar ze gaan nog gewoon op café. De Overpoortstraat krijgt even veel jongeren over de vloer als anders."