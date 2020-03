"Op de foto kan je zien dat ik niet echt enthousiast was. Maar de wraak zal zoet zijn!"

Mendl: "Het is een grap die al teruggaat tot 5 jaar geleden. Toen ik samen met mijn zus en 2 vriendinnen in de auto zat, begonnen zij te praten over het huwelijk van mijn zus, ook al had ze toen zelfs nog geen vriend. Maar ze beeldden zich in hoe het zou zijn. Al dat gekwebbel werkte op mijn zenuwen. Om er een eind aan te maken, riep ik spontaan: "Als je mij uitnodigt, dan breng ik een lama mee." Dat was eigenlijk het eerste wat in mijn gedachten opkwam."

"Riva was toen helemaal niet onder de indruk en vreesde dat, mocht het zo gebeuren, dat haar speciale dag naar de knoppen zou helpen. Omdat ze uiteindelijk inzag dat het een grap was, besloot ze met: "Oké, ook de lama is uitgenodigd." Dat was dus afgesproken, niet?"

"Toen Riva me in oktober vertelde dat ze ging trouwen, had ik een uur later een lama gehuurd bij een lamaboerderij nabij Cleveland. Het kostte me 400 dollar (355 euro). Achteraf bekeken was het zijn geld meer dan waard. Niet alleen voor het zien van de reactie van mijn zus, die aanvankelijk niet echt geamuseerd was, maar ook omdat de foto viraal gegaan is."