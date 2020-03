EU-ministers voorlopig niet bereid om met meer geld over de brug te komen voor vluchtelingen in Turkije

Duizenden migranten en vluchtelingen zitten al dagenlang vast in het grensgebied tussen Turkije en Griekenland, in de buurt van de Turkse stad Edirne. Ze trokken erheen of werden er met bussen heen gebracht nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eind vorige week had beslist dat hij migranten en vluchtelingen in zijn land niet langer zou tegenhouden aan de grens met de EU. Hij nam die beslissing om de EU onder druk te zetten om meer geld voor de opvang los te krijgen, en diplomatieke steun voor Turkije in de Syrische burgeroorlog.