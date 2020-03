Bouwplannen? Renoveren? Bekijk hier of u wel alle premies gebruikt waar u recht op heeft 

Zonnepanelen worden al een aantal jaar niet meer gesubsidieerd, maar Fluvius heeft verschillende “energiepremies” voor andere verwarmingsinstallaties die werken met duurzame energie. De hoogste premies zijn voor een warmtepomp, tot 4.000 euro voor een pomp die warmte uit de grond haalt. Let wel, voor andere types warmtepompen is de premie een pak lager, en er gelden nog voorwaarden zoals een Europees productlabel.

Voor een zonneboiler (een plaat of buizen op het dak) betaalt de netbeheerder maximaal 2750 euro premie, afhankelijk van de oppervlakte.

En dan is er nog een (kleinere) premie voor een warmtepompboiler die warm water voorziet voor een bad of een douche. Zo’n boiler werkt op warmte uit het huis, of elektriciteit van zonnepanelen, en u kan er een premie van 300 euro voor krijgen. Die laatste premie kan dan weer niet gecombineerd worden met een premie voor een zonneboiler, en voor wie al een premie voor een warmtepomp heeft gekregen. Er is ook was haast geboden, want de premie verdwijnt in 2024.

De drie premies (warmtepomp, zonneboiler, warmtepompboiler) kunnen enkel geplaatst worden als uw woning minstens 6 jaar oud is (bouwvergunning vóór 2014). Voor oudere woningen –ouder dan 30 jaar- heeft de overheid de “renovatiepremie categorie 4”. Die is bedoeld voor verwarmingsinstallaties, maar geldt ook voor stroom of een nieuwe badkamer. De premie dekt 20 tot 30 procent van (een deel van) de kostprijs, tenminste als uw loon niet te hoog is.

Er valt dus van alles onder die “renovatiepremie”: van een nieuwe verwarmingsketel tot rookmelders, maar ook een nieuwe aansluiting op het stroomnet, of een nieuwe badkamer. De “renovatiepremie” moet ten laatste twee jaar na de factuurdatum worden aangevraagd.

Voor u begint te juichen: een bubbelbad wordt er niet door gedekt. En nee, ook warmtepompen of zonneboilers worden hiermee niet betaald, want die vallen onder de “energiepremie” van Fluvius. Meer info.