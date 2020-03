Paard aangereden door auto in Bever: "Ze was niet meer te redden"

Eigenaar Jason Devroede controleerde de stal van zijn paard Fiona nog voor hij vertrok naar zijn werk. "Ze had haar stal al eens afgebroken, dus ik had touwen gehangen met een stevige dubbele knoop. Voor ik vertrok waren die nog stevig geknoopt." Om acht uur 's ochtends kreeg hij telefoon van zijn partner met de boodschap: "Fiona is overreden."

Jason vertrok meteen naar huis en zag zijn paard op de oprit liggen. "Haar bekken was gebroken en ook haar voorbeen was gebroken. Ze kon niet meer rechtstaan. De politie heeft twee dierenartsen gebeld en die hebben beslist om haar te laten inslapen." Fiona werd met een tractor naar de oprit gesleept. Het gebeurde allemaal voor Jason terug thuis was.