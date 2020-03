Parket legt 410 spookbedrijven lam in Limburg

Om die fraude aan te pakken, werkt het gerecht samen met de lokale en federale politie, gerechtsdeurwaarders, sociale inspectie, FOD Financiën en inspectiediensten. Zo zijn in drie jaar tijd 410 spookvennootschappen ontmaskerd. In 2017 ging het om 172, in 2018 om 164 en in 2019 nog om 71 spookbedrijven. Het aantal neemt dus sterk af. Het parket probeert die vennootschappen zo snel mogelijk lam te leggen om fraude te voorkomen. Het parket controleert het adres en ook of op die plaats het aandelenregister en de boekhouding ter beschikking zijn. Dit jaar worden die controles voortgezet.