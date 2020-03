Twee neven uit Hoogstraten tellen patrijzen met verfijnde voetbalmegafoon

Fons en Louis beheren een gebied in Hoogstraten, dicht bij de Nederlandse grens.“Wij zien die dieren heel graag en daarom doen we ook aan het beheer van onze gebieden”, zegt Fons. “We zorgen ervoor dat het wild zich goed voelt in het veld en dat ze zich kunnen voortplanten.” Dat beheer maakt ook dat de twee heren ook jaarlijks op patrijzen jagen.



“Jagen op sommige dieren hoort bij het beheren van het grondgebied”, vertelt Fons. “Door de tellingen weten we hoeveel dieren er zijn, dus weten we ook hoeveel dieren we moeten schieten om overpopulatie tegen te gaan." Als er te veel van één bepaalde diersoort is, dan brengt dat anderen in gevaar. Vorig jaar werden er 22 patrijzen van de bijna 300 neergeschoten. "Verder dan het afgesproken getal gaan we niet.”