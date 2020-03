"Belgium" vervangt "Leuven" op etiket Stella, schepen van Horeca: "Dit doet pijn aan mijn Leuvens hart"

Het stadsbestuur zit binnenkort samen met AB InBev om te bespreken wat het gevolg zou kunnen zijn voor Leuven. "We moeten toch eens praten over de Leuvense identiteit, we denken dat dat voor hen toch ook belangrijk is. Het is hoog tijd dat we nog eens "ne goeie klap" doen, zoals we hier in Leuven zeggen", aldus de schepen.