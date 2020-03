Podcast: Wat na de verrijzenis van Joe Biden op Super Tuesday?

Het was een Super Tuesday voor de geschiedenisboeken afgelopen dinsdag. De opzienbarende terugkeer van Joe Biden bij de Democraten. De reality check voor Bernie Sanders. En het einde van de race voor miljardair Michael Bloomberg en voormalig koploper Elizabeth Warren. Hoe is dit gebeurd? En hoe gaat het verder vanaf hier? Thomas De Graeve bespreekt het met Amerikacorrespondent Björn Soenens in deze extra aflevering van Björn in the USA.