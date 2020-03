Belgen die in Tenerife in quarantaine zaten, zijn weer in ons land: "Het was intens en het werkte op ons gemoed"

Gisteren kregen de vakantiegangers de definitieve toestemming om naar huis te vertrekken. Voor hun vertrek zijn ze allemaal nog eens gecontroleerd, ze bleken allemaal gezond. Bij de 176 toeristen waren 128 Belgische TUI-klanten.

"De mensen werden ter plaatse door de Spaanse en Belgische autoriteiten opgevolgd", zegt Sarah Sancin van reisorganisatie TUI. “Ze zijn veilig verklaard om terug naar huis te kunnen. Ze moeten niet meer in quarantaine in België, ze hebben wel richtlijnen gekregen. Onze collega’s hebben ook op het vliegtuig nog uitleg gegeven. Iedereen is in goeie gezondheid.”

De reizigers zijn opgelucht dat ze weer thuis zijn. "We zijn blij dat we terug zijn. Het was toch intens, het werkte op het gemoed", vertelt een van de passagiers. "Er was toch wel onzekerheid en een gebrek aan informatie. De eerste dagen wisten we zelfs niet wat er echt aan de hand was. Het heeft ook eventjes geduurd voor we wisten hoe lang de quarantaine effectief zou duren. En toen we er ons bij neergelegd hadden, werd de termijn dan nog ingekort, dat was positief nieuws."



Een deel van de groep bracht de nacht verder door in Oostende, een ander deel werd vannacht nog per bus naar Brussel gebracht.