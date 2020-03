Ratten vermijden andere ratten pijn te doen

Betekent dit dat ratten daadwerkelijk geven om het welzijn van andere ratten? Die vraag is moeilijk te beantwoorden zeggen de onderzoekers.

“Misschien stoppen ratten wel met het indrukken van de knop omdat ze het vervelend vinden om een andere rat te horen piepen – wij vinden het immers ook niet prettig om een baby te horen huilen tijdens een lange vlucht. Misschien stoppen ze omdat ze het echt vervelend vinden voor hun soortgenoot. We weten niet of ratten een egoïstische of altruïstische motivatie hebben. Maar we weten ook niet altijd wat de motivatie van mensen is achter hun goede daad”, zei professor Christian Keysers, eveneens een groepsleider bij het Nederlands Herseninstituut en de 'corresponding author' van de nieuwe studie.

“Wat het motief ook is, dat we een mechanisme delen met ratten dat antisociaal gedrag voorkomt, vind ik erg fascinerend. We kunnen nu alle krachtige tools van de neurowetenschappen gaan gebruiken om te ontdekken hoe we harm aversion in antisociale patiënten kunnen laten toenemen.”

Er is immers nog maar weinig bekend over wat ervoor zorgt dat wij anderen geen pijn willen doen, en er is geen effectieve medicatie tegen geweld bij psychopathische criminelen, die geen afkeer hebben van kwaad.

De nieuwe studie is gepubliceerd in Current Biology. Dit artikel is gebaseerd op een persbericht van het Nederlands Herseninstituut.