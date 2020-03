Eerste privé-ruimtereis volgend jaar een feit? Drie "ruimtetoeristen" mogen 8 dagen in ISS verblijven

"Deze historische vlucht betekent een kantelpunt om de ruimte voor iedereen en op geregelde basis toegankelijk te maken." Niet zonder gevoel voor dramatiek kondigde de CEO van Axiom Space Michael Suffredini gisteren zijn nieuwe plannen aan.

Een contract - het bedrag is niet bekend - met SpaceX moet al in de tweede helft van 2021 drie toeristen samen met een opgeleide "reisgids" de ruimte in sturen. Het doel? Acht dagen verblijven aan het ruimtestation ISS - "de enige plek waar ze in een grote ruimte naar de aarde kunnen kijken" volgens Axiom. Samen met een reistijd van twee dagen verblijven ze dan 10 dagen in outer space.