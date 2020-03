Zesde 24-uursstaking in Belgische gevangenissen, maar slechts in de helft van de gevangenissen minimale dienstverlening

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is al bij al tevreden met deze cijfers. "Het verbaast me niet dat er in een aantal gevangenissen op zo'n principiële stakingsdag als deze niet voldoende mensen aanwezig zijn. Bovendien kunnen we maar vanaf het 49ste stakingsuur mensen verplichten om te komen werken, dus we werken de eerste twee stakingsdagen eigenlijk met een vrijwillige verplichting. Dat wisten we, dat was het compromis dat we met de vakbonden bereikt hebben."