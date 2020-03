Terechtstelling in de Verenigde Staten half uur vooraf weer uitgesteld

Het Hof wil nogmaals alle omstandigheden rond de zaak bekijken. De veroordeelde kreeg de doodstraf vanwege betrokkenheid bij het doodschieten van drie politiemensen in 2004. Die wilden hem en een medestander in een appartement arresteren wegens drugshandel.

Tegen de veroordeling was veel protest, onder meer van Martin Luther King III, de zoon van de vermoorde dominee Martin Luther King. Ook nu verzamelden familieleden en sympathisanten aan de gevangenispoorten om hun ongenoegen te uiten. Want het staat namelijk vast dat Woods niet degene was die de fatale schoten heeft gelost. Woods zou een dodelijke injectie toegediend krijgen. Hij is een van de twee veroordeelden in de zaak. De tweede man wacht ook nog op uitvoering van zijn doodstraf.